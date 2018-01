Leão não poupará time contra São Caetano O técnico Emerson Leão começa a definir nesta quinta-feira o time que enfrentará o São Caetano, domingo, na Vila Belmiro. Mas já avisou que não poupará jogadores, por causa da partida o colombiano Independiente de Medellín, na quarta-feira, no duelo de volta da Copa Libertadores da América. ?Só vamos pensar na Libertadores depois do jogo contra o São Caetano", disse o treinador. O meia Diego concorda. ?Vamos sair para conquistar a vitória." Ele entende que ?o time nunca se poupou e conseguiu o objetivo" e que domingo não será diferente, já que o campeonato é de pontos corridos. ?Não podemos desperdiçar pontos, principalmente em casa." Diego revelou que os jogadores irão atuar normalmente. ?O jogo contra o Independiente não vai influenciar no domingo, pois pretendemos manter a excelente posição no Brasileiro." O jogador promete, assim, a dedicação de sempre, lembrando que ?o São Caetano é um time leal, que sempre jogou futebol e acredito que será uma grande partida, sem violência." Para conseguir se livrar da marcação cada vez mais forte, Diego revela que tem procurado se movimentar mais. ?Estou me movimentando mais, amadureci e, por isso, está dando para jogar." Nas últimas partidas, nas quais o Santos está jogando com praticamente três atacantes, o meia tem feito seu trabalho mais atrás. ?Com Nenê mais avançado, atuamos com três atacantes e isso dificulta que me aproxime do gol." Esse posicionamento mereceu um reparo por parte de Leão. ?Diego vem articulando muito aqui atrás, tem uma ótima visão periférica para isso, mas precisa se apresentar mais para bater, não retendo muito a bola." O jogador concorda. ?Sou um homem de ataque, que tem de fazer gols, e vou procurar fazer um pouquinho mais." Com a nova formação, ele revela que tem procurado mais armar as jogadas, ?mas tenho que chutar também, me acostumar a chutar mais". Por conta dessa preocupação, revelou que tem treinado bastante as finalizações de dentro e fora da área. ?Estou procurando me aperfeiçoar para poder chutar mais nos jogos, quando as oportunidades surgirem." Atacante - Nesta quarta-feira houve uma surpresa no CT Rei Pelé: o atacante Júlio César se apresentou e treinou com o grupo. Ele estava emprestado ao Gaziantisport e, com o fim do Campeonato Turco, retornou ao Brasil. Leão comentou que o jogador realizou uma boa temporada na Turquia. ?Conversei com o Júlio César disse que pretendia ficar e eu falei para ele aumentar sua produção para, por mérito próprio, para permanecer até o final do ano." O jogador tem contrato até agosto. Leão destacou que Júlio César é um velocista, mas revelou que o Santos continua procurando ?o homem definidor dentro da área, alto e cabeceador, que possa muda o esquema". Quanto ao centroavante uruguaio Gabriel Alves que estava nos planos da diretoria, Leão descartou sua contratação, pelos valores pedidos: US$ 300 mil pelo empréstimo, salário de US$ 45 mil e US$ 1,8 milhão de dólares pela metade de seu passe.