Leão não quer Petkovic. Quer Kaká... Se depender de Leão, o são-paulino pode deixar de sonhar com o meia Dejan Petkovic, autor de 18 gols no Brasileiro, e passar a aceitar Daniel Rossi, volante que tenta se firmar no clube há cinco anos. Como há indicações de que Petkovic já teria um pré-contrato com o São Paulo, há a possibilidade de uma "trombada" se aproximando. Pois, se Marcelo Portugal Gouvêa não abre mão de contratar quem quer, Leão sempre escalou o time segundo sua opinião e não de dirigentes. Nesta terça-feira, o técnico elogiou Daniel Rossi. "Tem me agradado muito. Treina sério e vou pedir que ele continue no clube." O contrato de Daniel termina em 23 de janeiro. "Sempre faltou alguém que confiasse em meu futebol. É bom receber elogios do treinador porque sonho em ficar no São Paulo", disse Rossi. E Petkovic? A ironia de Leão não tem tamanho. "Ele é ótimo. Cobra pênalti como ninguém", diz. O jogador sérvio cobrou 12 pênaltis e converteu todos. Marcou mais seis gols no Brasileiro. Leão está contente com Danilo, que considera um jogador do mesmo estilo de Petkovic. E, como quer escalar o time com dois meias em 2005, prefere alguém que jogue de outra forma. "Prefiro alguém que conduza a bola em direção ao gol, com velocidade. Que saiba chutar e dê opção para os companheiros." Como Kaká? "Isso. Esse, a diretoria nem precisa me consultar, pode trazer." Leão diz sempre que jogador fora de série sempre é bem recebido e que ele nem precisa ser consultado sobre sua chegada. "O Petkovic não se enquadra nessa categoria. Ele tem um talento individual, mas é muito comum que um jogador com sentido coletivo renda mais para o time." O técnico considera o elenco do São Paulo bom e acha suficiente a contratação de poucos jogadores: um atacante e um meia, no mínimo. Um volante e outro atacante, se possível. Por isso, Leão não quer errar. E deseja ser consultado. "Quando não estamos falando de foras de série, é bom sentar com a diretoria para não errar. Vamos escolher juntos. Quem pode errar é o Corinthians, que vai precisar contratar muita gente."