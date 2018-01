Leão não quer relaxamento contra Juventude O Santos, vice-líder do Brasileiro, enfrenta, nesta quarta-feira, às 21h40, na Vila Belmiro, o Juventude, um dos times que estão na zona de rebaixamento. Apesar disso, o técnico Emerson Leão quer cuidado especial nesse jogo e conta com a vitória num momento importante do campeonato, em que seu time vem de uma derrota para o líder, que enfrenta na mesma hora o Corinthians. As duas partidas simultâneas darão ao torcedor santista que comparecer à Vila Belmiro uma sensação nova: além de torcer pelo seu clube, pela primeira vez poderá comemorar livremente os gols dos corintianos, seus maiores rivais. ?Hoje em dia todo jogo é importante", disse Leão, ?principalmente aqueles em que o pessoal acha que não precisa ir ao estádio torcer e não vê motivação para isso". A preocupação do treinador procede, pois sua equipe perdeu pontos para times que fazem má campanha como o Juventude. Quanto ao adversário, o técnico comentou que ?vem de um grande resultado, passou três jogos sem fazer gol e venceu de quatro o Atlético-PR?. ?A equipe está numa zona perigosa e trocou cinco vezes de técnico." Leão adverte a equipe para que não haja relaxamento. ?Não podemos usar a má fase do Juventude e achar que temos o resultado fora da hora; temos ainda que conquistar esse resultado." Time - O zagueiro André Luís está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e será substituído por Preto. Esse não é o único desfalque, uma vez que Paulo Almeida e Diego estão contundidos. Daniel e Jerri, respectivamente, já estão definidos para ocupar essas vagas. Fora isso, Leão promoverá a volta do lateral-direito Reginaldo Araújo, que cumpriu suspensão automática, e escalou o centroavante William para comandar o ataque. Elano voltará a atuar na meia, sua posição de origem, e acha que essa partida será difícil porque o Juventude deve atuar bem fechado, à espera da oportunidade do contra-ataque. Com a contusão de Diego, que ficará de sete a dez dias em tratamento de uma contusão muscular na coxa esquerda, Leão chamou novamente Jerri para fazer a função do titular. Com essa modificação, o time ganha maior velocidade. ?Sou de tocar rapidamente, enquanto o Diego prefere carregar mais a bola", comentou Jerri.