Leão nega marcação especial em Tevez A contratação mais cara da história do futebol brasileiro não impressiona os seus adversários de domingo. O argentino Carlitos Tevez, do Corinthians, não terá marcação especial no clássico com o São Paulo. ?Ele não está no nível do Robinho. O Robinho, sim, é um jogador que merece um cuidado maior. O Tevez, não. Eu acho que ele está tendo dificuldades em adaptar ao futebol brasileiro?, explicou o técnico Emerson Leão.