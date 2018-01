Leão nega ter dito que ?sabia demais? O ex-técnico da seleção brasileira Emerson Leão, que falou hoje com a imprensa pela primeira vez desde sua demissão, na segunda semana de junho, negou que tenha dito que ?sabia demais?. Essa declaração foi entendida na época como uma ameaça. Deixou no ar a possibilidade de revelar detalhes obscuros dos bastidores da seleção. ?Eu disse que sabia muita coisa. É diferente. Com a experiência na seleção, eu posso dizer que hoje eu sei coisas que devem ser feitas e coisas que devem ser esquecidas?, disse. ?As coisas boas, eu falo no dia-a-dia. As que não trazem benefício, vou levar para o túmulo?. Segundo ele, neste momento de crise pelo qual passa o futebol brasileiro, o ideal é unir forças em torno das coisas boas e não de estimular o que chamou de ?cultura negativa?.