Leão no banco dos réus nesta sexta Há duas semanas o maior pedido de Emerson Leão aos jogadores do São Paulo é simples e direto: evitem suspensão nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Antes, durante e após os treinos alerta os atletas pendurados com dois cartões amarelos: Rogério Ceni, Fabão, Alê, Danilo, Renan, Diego Tardelli, César Sampaio e Gabriel. "Jogador é esquecido", justifica. Por ironia do destino, o próprio treinador pode ser o grande desfalque do time nas últimas rodadas do Nacional. Por causa da invasão do campo no duelo do dia 30 de outubro, derrota por 1 a 0 para o Figueirense, em Florianópolis, estará no banco dos réus do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira, podendo pegar de 120 a 720 dias de suspensão. Leão infringiu o artigo 274 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF): invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou à partida, prova ou equivalente, durante sua realização, inclusive intervalo regulamentar, sem a necessária autorização. No jogo, Leão entrou no gramado para cobrar a expulsão do meia Alexandre Gaúcho, após pontapé, sem bola, no volante Alê. O árbitro de Brasília, Luciano Augusto Almeida, não advertiu o atleta catarinense e ainda expulsou o técnico paulista. Até agora o comandante tricolor lamenta o tropeço naquele jogo. De um chute do meia, espalmado por Rogério Ceni, surgiu o gol de Genilson. "São três pontos que nos estão fazendo falta. E os perdemos por causa de um erro." Leão está crente numa absolvição. E segue trabalhando. Durante toda a semana de preparação para o jogo contra o Internacional, domingo, no Morumbi, nada de cobranças, broncas, berros. E sim, bastante observação, repetição de jogadas e, o principal, tranqüilidade aos atletas. Era até de se estranhar o treinador sentado no banco, calmo. "Agora é só manutenção, não tem o que inventar," argumenta o treinador. Suas palavras ficaram evidentes ao acompanhar o treino coletivo desta quinta-feira. Surpresas? Nenhuma. Grafite (cumpriu suspensão diante do Juventude) e Diego Tardelli no ataque e os mesmos que vinham atuando. O empolgado Márcio, autor do primeiro gol diante do time de Caxias (goleada por 4 a 0), volta ao banco de reservas.