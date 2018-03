Leão: novo Santos e não ao Palmeiras O técnico Leão anunciou que, desde hoje, há um novo Santos. ?Tenho absoluta certeza de que hoje começou um novo Santos, pois o Santos de tudo, da quantidade de elogios, terminou", disse o treinador depois da reunião mantida com todo o grupo na tarde de hoje e que durou 50 minutos. "Espero que isso aconteça na prática já contra o Jorge Wilstermann. Todos estão escalados, pois temos uma dívida conosco e é também uma reafirmação de que temos de continuar fortes e unidos na busca daquilo que sabemos fazer, que é a vitória". Leão comentou a derrota para o São Caetano por 4 a 0 como algo que não pode ser repetido. "Estávamos completamente descontrolados e isso aconteceu também na outra goleada que sofremos, pelo mesmo placar, do Paulista. Coincidentemente, as duas derrotas no campeonato foram para os finalistas". Sem mudar os jogadores, o que Leão vai tentar é que o time readquira a forte pegada dos primeiros tempos, feche os espaços, mas continue atacando. "O Santos sempre foi elogiado porque ataca muito, mas isso também expõe muito a equipe", revelou o treinador, insatisfeito com a liberdade que os adversários estão tendo por conta da constante busca do gol, que envolve também os jogadores de defesa". Leão acha que a derrota proporcionou a análise crítica e o momento de rever conceitos. Mas destacou que seu time foi o líder da fase anterior de seu grupo no Paulista e está em primeiro lugar na Libertadores. "Perdemos um jogo decisivo e saímos, mas o grupo tem nossa confiança absoluta pois está sempre na ponta de todas as competições que disputamos". Hoje, Leão não falou em reforços, destacando apenas a necessidade de repor as peças que saírem no meio do ano. "O Alex já é certeza e se o Paulo Almeida e o Renato também saírem, precisamos repor com peças do mesmo padrão". Com esse novo discurso, o treinador pretende fechar bem o grupo em torno da Libertadores da América, evitando notícias de interesse em contratações que estão afetando o rendimento de alguns atletas, levando insegurança a alguns deles. Diego - Leão foi econômico nas repostas sobre o comportamento de Diego, que saiu reclamando da substituição no segundo tempo do jogo contra o São Caetano. "Ele foi substituído como das outras vezes, é uma decisão do treinador". O técnico não viu a reclamação como ato de insubordinação e negou o uso de palavrões no rápido diálogo mantido entre os dois na saída do meia. "Ele perguntou por que ia sair de novo e eu mandei que ele sentasse no banco". Para Leão, o episódio está encerrado e Diego irá para o banco de reservas tantas vezes quanto forem necessárias. "O que ele precisa fazer é mostrar trabalho para não ser substituído", completou. Sobre um eventual prejuízo que o Santos poderá ter com a decisão do pai e procurador do atleta, Djair Cunha, de não aceitar qualquer negociação até o término do contrato, o treinador foi curto: "não é uma área minha". Já em relação à crítica de Cunha pelas freqüentes substituições do filho, foi claro: "não tenho de dar satisfação a procurador". Diego não concedeu entrevistas hoje, prometendo para amanhã dar suas explicações para o caso. Leão comentou também que não há chance alguma de ir para o Palmeiras. "A possibilidade de Leão sair do Santos é zero", completou.