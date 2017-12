Leão obedece Serra e muda laterais O técnico Emerson Leão ficou irritado, mas se rendeu à opinião do prefeito de São Paulo, José Serra, e mudou os laterais para a partida de sábado à noite contra o São Paulo, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. No treino desta quarta-feira, ele deixou Baiano e Fabiano no time reserva e decidiu escalar André Cunha e Michael entre os titulares. Também numa indicação de Serra estava com a razão, Leão resolveu fortalecer o ataque e colocou Marcinho mais avançado. Atuando como um terceiro atacante, ele vai vai compor o trio ofensivo, ao lado de Washington e Gioino. Irritado com a goleada de 4 a 0 sofrida diante do Atlético-PR no domingo, o prefeito não se conteve e disparou. ?O Palmeiras precisa de dois laterais e dois atacantes?, disse ele. O treinador rebateu as críticas. ?Como torcedor, ele pode falar o que quiser. Mas como pessoa pública, seria mais prudente ter ficado quieto. Mais uma vez?, disse Leão. Esta não é a primeira vez que Serra se intromete nos assuntos do Palmeiras. Em 1998 comprou briga com Luiz Felipe Scolari, técnico do Palmeiras na época. O time está praticamente escalado para o clássico de sábado (18h10 no Pacaembu). Deverá ter Marcos; André Cunha, Daniel, Gamarra e Michael; Marcinho Guerreiro, Correa e Juninho; Marcinho, Washington e Gioino. O Alviverde ocupa a 5ª colocação na classificação do Campeonato Brasileiro, com 58 pontos e ainda sonha com uma vaga na Libertadores do ano que vem. Está, no entanto, seis pontos atrás do Goiás, equipe que hoje ficaria com a última vaga na respecasgem.