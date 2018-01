Leão pede amistosos para o Santos O primeiro dos 17 dias sem jogar do único time eliminado do Campeonato Paulista, teve trabalho dobrado para os jogadores, com treinos cedo e à tarde, e a repetição de críticas contra os juízes, principalmente Paulo César de Oliveira, que deixou de marcar um pênalti em Ricardo de Oliveira. Leão se recusou a criticar a possível ?marmelada? do Morumbi. "Não vou falar nada contra o São Paulo. O problema foi a tabela. Quando ainda estávamos nos preparando para as finais do Campeonato Brasileiro, em Jarinu, avisei que aquilo não ia dar certo." Ele só não esquece dos erros de arbitragem contra o seu time. "Não estamos fora por incapacidade. Tudo começou no jogo de estréia, contra o Santo André, e foi completado no último, com o São Paulo", chegando a insinuar que teria havido uma possível vingança pelo Santos ter vetado juízes paulistas em seus jogos decisivos do Campeonato Brasileiro, contra São Paulo e Corinthians. Sobre o período sem jogar, a idéia que Leão deu ao presidente do clube, Marcelo Teixeira, numa reunião, hoje à noite, foi para que ele acerte dois amistosos com um grande time para intercalar com os jogos da Libertadores da América. Pode ser o Palmeiras ou Corinthians, com mandos trocados. "Todos achavam que o Santos deveria priorizar a Libertadores. Eu, particularmente, queria ganhar as duas competições, mas agora a alternativa que nos restou foi concentrar todas as forças nela. Além disso, vamos aproveitar para recuperarmos algumas coisas, inclusive procurando entrosar os jogadores recém-chegados. Mas o prejuízo financeiro é grande", lamentou. Os jogadores preferiram ver a desclassificação por outro ângulo, alegando que o Santos está fora por sua culpa. "Deixamos de fazer a lição de casa e agora não podemos reclamar", disse Paulo Almeida. A maioria não acredita que o técnico Oswaldo de Oliveira tenha determinado aos jogadores que amolecessem o jogo para que o Santo André chegasse ao empate por 2 a 2, dizendo que todo profissional tem um nome a zelar e que não aceitaria esse tipo de ordem. A exceção continua sendo o diretor de futebol, Francisco Lopes, que reflete o pensamento do presidente do clube. "Que Real Madri brasileiro é esse, que morre de medo de todo mundo? O São Paulo tem muita garganta. Já vendeu Kaká dez vezes e o jogador continua no Morumbi. É o melhor time do país, mas não ganha nenhum título." Diego - Até Diego, o jogador mais odiado pelos sãopaulinos por ter comemorado um gol sambando sobre o escudo do clube, no Morumbi, disse que não acredita que tenha havido ´armação´. O meia até parece alheio a tudo e confirmou que o seu pai esteve na Itália, "para cuidar de assuntos particulares", na semana passada, mas não soube informar se procedem as informações de um contato com a direção da Internazionale de Milão. Consta, que o clube italiano estaria disposto a pagar 10 milhões de euros pelos direitos federativos do garoto, que vai fazer 18 anos sexta-feira. Diego é considerado na Itália um novo fenômeno do futebol brasileiro e sairia bem mais em conta que Ronaldinho Gaúcho, que estava sendo sondado mas cuja liberação do Paris Saint-Germain estaria em torno de 30 milhões de euros. Diego lamentou ao saber que o seu nome não constava na relação dos convocados do técnico Valinhos para o Mundial Sub-20. "Acho que eu e o Robinho seríamos lembrados, porque estamos na idade." Leão não soube informar se os jogadores não foram convocados em razão de um pedido do Santos.