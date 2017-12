Leão pede demissão da seleção O técnico Émerson Leão, da seleção brasileira, acaba de se demitir, ainda no aeroporto de Narita, no Japão. Ele foi comunicado pelo coordenador-técnico da seleção, Antônio Lopes, que seria demitido ao chegar ao Brasil. O técnico preferiu sair do comando da equipe antes do embarque de volta ao Brasil. A reunião entre Antônio Lopes e Leão, às 18h30 (6h30 em Brasília) durou poucos minutos e foi realizada após o check-in da seleção no aeroporto japonês.