Leão pede e Cruzeiro contrata Doni A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira a contratação, por empréstimo até o final do ano, do goleiro Doni, ex-Santos, que estava vinculado ao Corinthians e ao grupo norte-americano Hicks Muse Tate & Furst (HMTF). Doni é o primeiro reforço solicitado pelo técnico Emerson Leão que chega ao time mineiro. Os dois trabalharam juntos este ano no Santos e Doni foi o pivô de um desentendimento entre Leão a diretoria do Santos, quando o goleiro foi dispensado da Vila Belmiro à revelia do treinador. Apesar de não confirmar, Leão sinalizou que o novo contratado deverá assumir o posto de titular do gol celeste, já que Gomes sofreu recentemente uma lesão no punho direito e ficará parado por cerca de dois meses e meio. "Eu dei o aval (para a contratação), conheço o atleta. Um atleta que está precisando e é sempre bom você contratar atletas que estão querendo mostrar a sua real capacidade. Isso é bom, porque acomodado não serve". Atualmente, Artur tem atuado como titular da camisa 1 do clube mineiro. Os valores da negociação não foram revelados.