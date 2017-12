Leão pede notícias de Romário O médico da seleção brasileira, José Luís Runco, entrou em contato com seus colegas do Vasco para saber das condições clínicas de Romário, afastado por contusão há quase um mês. Como ouviu a promessa de que o atacante estaria apto a jogar ainda este mês, é certo agora que o técnico Emerson Leão relacionará o nome de Romário para a partida com o Uruguai, dia 1º de julho, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002.