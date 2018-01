Leão pede para renovar com Sérgio Depois de manter Sérgio como titular durante 16 rodadas consecutivas, Emerson Leão ficou tão satisfeito com o rendimento do goleiro que resolveu pedir à diretoria do Palmeiras a renovação de seu contrato, que expira em dezembro. O técnico quer Sérgio no elenco porque tem certeza que perderá Marcos para a seleção brasileira, ano que vem, durante a Copa do Mundo. ?Estou muito feliz com o Sérgio e preciso dele ano que vem porque o Marcos vai disputar a Copa?, disse o treinador do Palmeiras, que até brincou com a situação. ?Vou me livrar do Marcos por um tempinho.? Enquanto isso, Marcos disse que ainda não se sente garantido no grupo que disputará o Mundial da Alemanha. ?Não penso em Copa. Está muito distante. Eu penso é no Vasco. Primeiro, preciso conquistar a confiança do Leão. Depois, até voltar à seleção tem um longo caminho para percorrer?, avisou o goleiro que foi pentacampeão em 2002.