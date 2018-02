Leão pede quatro reforços para 2006 Emerson Leão revelou nesta terça-feira qual é o seu pedido para a diretoria do Palmeiras para a próxima temporada. ?Se quisermos ir atrás de título, precisamos de quatro reforços. E tem que ser todos jogadores nota 8?, avisou o treinador, sem contar para qual posição quer as contratações. Mas Leão fez questão de dizer que Diego Tardelli, afastado por indisciplina do São Paulo, não está nesta lista de reforços pedida por ele. Apesar de gostar do jogador, com quem trabalhou no Morumbi, o treinador garantiu que não pediu sua contratação. ?O Tardelli é atleta do São Paulo, pertence ao São Paulo. Todo bom jogador que está livre interessa para a gente, mas ele não está livre?, explicou Leão, que ficou nervoso com os boatos de que teria indicado o atacante são-paulino para o Palmeiras assim que ele foi afastado. Time - Enquanto os reforços não chegam, Leão tem que pensar na reta final do Campeonato Brasileiro. E nesta quarta-feira, às 20h30, no Palestra Itália, tem jogo contra o Figueirense. Por isso, o treinador definiu algumas mudanças na equipe após o treino desta terça. O volante Marcinho Guerreiro e o lateral-esquerdo estão suspensos. E Roger e Michael, respectivamente, entra em seus lugares. Já o zagueiro Daniel volta ao time, com Gláuber indo para o banco. Assim, a única dúvida de Leão é entre Baiano e André Cunha na lateral-direita - Correa será mantido no meio-de-campo. LÚCIO E REINALDO - O lateral-esquerdo Lúcio participou do treinamento de hoje pela manhã na Academia de Futebol. O jogador, que atuou pela última vez em 24 de julho, está recuperado da cirurgia no tornozelo direito, mas ainda não tem definido seu retorno ao time. Já o volante Reinaldo, que não joga desde 13 de agosto, por causa de problemas musculares, pode ficar no banco domingo diante do Atlético-MG.