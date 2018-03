Leão perde mais uma no Japão O treinador Émerson Leão não está tendo vida fácil no Japão desde que deixou o São Paulo há duas semanas. Nesta quarta-feira, o seu time, o Vissel Kobe, perdeu em casa para o Urawa Red Diamonds por 1 a 0, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Japonês. Com a derrota, a terceira consecutiva sob o comando de Leão, o Vissel Kobe permanece na lanterna da competição com apenas 5 pontos. O líder é o Kashima Antlers, com 25 pontos, que venceu fora de casa o FC Tokyo por 2 a 0.