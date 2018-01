Leão perde Michel para a estréia O final do treinamento do Santos nesta quinta-feira em Jarinu foi um pesadelo para o técnico Leão. Consternado, ele viu o único lateral-direito do time sair do campo carregado pela maca. Michel havia sofrido uma fortíssima torção no tornozelo esquerdo e já está fora da partida de estréia da equipe no Campeonato Paulista, sábado, contra o Santo André. Foi apenas uma das provas de quanto o elenco santista é reduzido. ?O barulho que fez a dividida entre o Michel e o Bruno já sabia que a coisa era feia. Eu avisei que não tinha peça de reposição para a lateral-direita. Quem deveria estar pronto para entrar no seu lugar deveria ser o Maurinho, mas ele foi para o Cruzeiro e ninguém foi contratado. E agora? Vou ter de me virar. Mas o time perde muito sem o seu lateral. Terei de fazer o que não queria: improvisar. Pior para o Santos", desabafou o treinador. Michel foi levado para tirar uma radiografia do seu tornozelo em um hospital em Jarinu. Não havia a possibilidade de fratura. No entanto, o medo de rompimento de ligamento era grande. Principalmente pelas fortes dores que o atleta sentia. ?Como o Michel não deve jogar, a saída será deslocar o Elano do meio para ala e colocar o Wellington como meia. O time mudará sua característica de jogar em velocidade pelas laterais, mas não há outra saída", diz o capitão Paulo Almeida. Mas Michel não foi o único problema do treinamento. O zagueiro André Luiz nem pôde entrar em campo porque sentia dores no joelho direito. Somente nesta sexta-feira será definido se ele terá condições de atuar contra o Santo André. O time fará seu último treinamento nesta sexta em Jarinu pela manhã e à tarde se concentrará em São Paulo para a partida de sábado no ABC.