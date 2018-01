Leão pode ir para o Palmeiras O técnico Levir Culpi vai ser avisado nos próximos dias de que não faz mais parte dos planos do Palmeiras para o próximo ano. A diretoria já corre atrás de alguns nomes e pode definir o novo treinador ainda antes do Natal. Emerson Leão é um dos cotados para assumir o cargo, mas não é o preferido. Ele tem rejeição de boa parte do Conselho. Levir Culpi dirigiu o time do Palmeiras em 18 partidas e não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele interessa ao Botafogo e pode assumir a equipe do Rio. O meia Lopes será emprestado ao Flamengo até o fim de 2003 e, em troca, um jogador do clube carioca pode chegar ao Palestra Itália. As eleições presidenciais do Palmeiras foram confirmadas para o dia 6 de janeiro.