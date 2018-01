Leão pode pegar 30 dias de suspensão A 4ª Comissão Disciplinar do STJD deve punir, nesta sexta-feira, Emerson Leão com 30 dias de suspensão. O técnico do Palmeiras foi expulso no último domingo, no Beira-Rio, durante a derrota para o Inter, por 2 a 1, pelo árbitro Evandro Roman. Leão deverá ser enquadrado no artigo 188 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva ? ofensas contra o árbitro ou auxiliares. ?Só vou dizer a verdade. Pode colocar detector de mentira em mim?, disse o treinador, que vai comparecer ao tribunal. ?Além do trabalho dos advogados do Palmeiras, é importante a minha presença. O que está relatado pelo juiz na súmula é uma coisa. A verdade é outra?. Otimista, Leão não acredita que possa ser punido. ?Vou provar que ele (o mesário do jogo) errou mais do que eu. Já fui punido uma vez e não poderei sofrer a segunda punição?. Sobre a escalação de Heber Roberto Lopes para o jogo de domingo contra o Fluminense, Leão foi enfático. ?Que faça uma boa partida?.