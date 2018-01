Leão pode ter dois desfalques no clássico Não bastasse a eliminação da Copa Sul-Americana, o técnico Leão volta ao Brasil com mais dois problemas para escalar o Santos no clássico contra o Corinthians, domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, em partida válida pela 40ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro André Luís pegou dois jogos de suspensão por causa de sua expulsão na partida contra o Guarani e vai desfalcar o time santista. Pereira deve ser o substituto. Já Renato deixou o campo contundido em Cuzco e é dúvida. Além da derrota, que pode baixar o ânimo dos jogadores, resta o cansaço da viagem de volta. Os atletas chegam na sexta-feira às 4 horas em São Paulo e, à noite, iniciam a concentração visando o confronto contra o rival.