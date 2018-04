Leão pode ter volta de Casemiro

SÃO PAULO - O técnico Emerson Leão pode ganhar ainda esta semana dois reforços para a reta final do Campeonato Brasileiro. Campeões do mundo com a seleção brasileira sub-20, Casemiro e Bruno Uvini treinaram na manhã desta segunda-feira no gramado do CT da Barra Funda, acompanhados de fisioterapeutas do clube, e devem retornar aos treinos antes do próximo compromisso da equipe, sábado, contra o Avaí, no Morumbi.

Nenhum dos dois atuou sob o comando de Emerson Leão desde que o treinador assumiu a equipe, há duas semanas. Casemiro ficou à disposição contra o Libertad, no Paraguai, mas acabou preterido. Seu último jogo foi contra o Coritiba, no dia 23 de outubro, exatamente na partida anterior à chegada de Leão. Ele se recupera de um estiramento na coxa direita.

Já o zagueiro Bruno Uvini ainda não teve grandes chances no time principal. Campeão do Sul-Americano e do Mundial Sub-20 com a seleção, ele voltou machucado de ambas as convocações e só atuou em cinco jogos no ano. A última delas contra o Corinthians, ainda no primeiro turno do Brasileiro. Desde agosto ele sofre com uma fratura por estresse.

Ao mesmo tempo que comemora o possível retorno da dupla, Leão lamenta perder Rodrigo Caio. O volante, que atuou como zagueiro na parte final do jogo contra o Bahia, deixou o gramado de Pituaçu com um a lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, substituído por Denilson. Ele ficará se tratando no Reffis e vai desfalcar o time por duas a três semanas. Se conseguir voltar a jogar nesta temporada, deverá ser apenas na rodada final do Campeonato Brasileiro.