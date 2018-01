Leão poderá contar com Renato no clássico O volante Renato, que deixou o campo contundido no jogo em que o Santos foi eliminado da Copa Sul-Americana, terça-feira, pelo Cienciano, no Peru, está liberado para o clássico de domingo, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O médico Carlos Braga deu essa garantia hoje ao técnico Leão, embora tenha vetado a participação do jogador no treino deste sábado. "A contusão foi mais na perna do que no tornozelo e a evolução do quadro foi muito boa", disse Braga, garantindo a presença de Renato no clássico. O único problema de Leão é a ausência do zagueiro André Luís, que cumprirá suspensão. Ele deverá ser substituído por Pereira, enquanto Narciso deverá ficar no banco de reservas. Cansados - Os jogadores do Santos chegaram hoje muito cansados da viagem ao Peru, onde foram eliminados da Copa Sul-Americana. Ainda não havia clareado o dia quando o ônibus Baleia estacionou em frente ao portão do CT Rei Pelé e, com indisfarçável cara de sono, foram descendo e saindo rapidamente para suas casas, preocupados em descansar para o clássico de domingo contra o Corinthians. "Não tem outro jeito", disse o lateral-esquerdo Léo, "todo mundo está cansado e tem de se recuperar a tempo para esse grande clássico que pode nos dar um sonho ainda maior de chegar ao bi". Segundo ele, "o time todo está muito desgastado, pois não foi fácil: pegamos aquela altitude toda no Peru, a viagem foi muito longa e temos de descansar ao máximo até o domingo". Agora que o Santos só está disputando o Brasileiro, Léo acha que as coisas podem ficar mais fáceis. "O ano foi muito desgastante, o Santos jogou muitas partidas e, por isso, o grupo todo está muito desgastado, mas continuamos em busca do bicampeonato". Para o volante Paulo Almeida, além do descanso é necessário que os jogadores "mesmo cansados, busquem a inspiração de onde não tem". Paulo Almeida entende que o Santos teve um mau primeiro tempo contra o Cienciano. "Desde o começo os adversários chegaram na frente, tomamos dois gols no primeiro tempo e, mesmo melhorando no segundo, não deu para tirar a diferença". Em sua opinião, a perda da vaga para a semifinal da Copa Sul-Americana começou na Vila Belmiro, no empate por um gol contra o time peruano. "Essa desclassificação vem desde o jogo em casa e, naquele empate, perdemos a vaga". Robinho prefere esquecer o jogo em Cuzco e a desclassificação na Sul-Americana. "A altitude dificultou bastante para nós, estamos fora dessa competição e, portanto, ela faz parte do passado". Quer concentração máxima no Brasileiro. "Temos que continuar fazendo a nossa parte cada vez com mais eficiência, pois ainda poderemos conquistar o bicampeonato Brasileiro, nosso único objetivo daqui para a frente". Segundo o médico Carlos Braga, os jogadores não sentiram muito o efeito da altitude, descansaram bastante no hotel ainda no Peru e estão bem fisicamente para a partida contra o Corinthians. A concentração dos jogadores solteiros começou hoje noite e os casados se concentram depois do treino previsto para a manhã de sábado, em que o técnico Emerson Leão definirá a equipe. Com esse regime, pretende-se garantir o descanso necessário para o clássico, além de um cuidado maior na alimentação do grupo.