Leão poupa todos convocados para Sub-23 O técnico Leão decidiu não utilizar contra o Coritiba, domingo, às 18 horas, pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores convocados para disputar a Copa Ouro pela seleção olímpica. Aproveitando a viagem de Diego para Espanha - ele foi gravar um comercial ao lado de Beckham, Ronaldo e Seedorf - , o treinador resolveu poupar Alex, Paulo Almeida e Robinho, também chamados por Ricardo Gomes. O time nacional estréia no dia 13 contra o México e os santistas se juntam à equipe já na segunda-feira. Para seus lugares, Leão utilizará Preto (zaga); Alexandre e Jerri (meio-campo) e Nenê ou Júlio César (ataque). O meia Elano, em recuperação, mais uma vez desfalca a equipe. O médico Carlos Braga disse que ele fará um treinamento específico durante o final de semana, em esteira, bicicleta e ainda musculação. "Ele precisa fortalecer os músculos da perna", explicou. Elano volta aos treinos segunda-feira. Apoio - O presidente Marcelo Teixeira manteve nesta sexta-feira uma conversa de 40 minutos com o elenco e profissionais do clube. Falou para os jogadores não se abaterem com a perda da Copa Libertadores da América. Teixeira ainda disse que o Santos recebeu um convite do Milan para disputar um amistoso na Itália, ainda este ano. "Estamos analisando o calendário para marcar a data do jogo".