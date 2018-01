Leão preocupado com desmotivação do Santos O Santos está quase pronto para enfrentar o São Caetano, neste sábado, às 16 horas, no ABC, pelo Campeonato Brasileiro. Leão mantém uma dúvida para escalar seu time, já que o volante Paulo Almeida atuou no treino de hoje durante quase 60 minutos e não convenceu o técnico. ?Falta velocidade para ele?, disse. Outro problema que poderá afetar o rendimento do time é a desmotivação. Distante 10 pontos do líder Cruzeiro (73 a 63), Leão se esforça para que o grupo permaneça estimulado, o que está difícil. ?Até eu fiquei desanimado depois do empate com o Guarani, mas temos de reagir?, prosseguiu. Leão sabe que o Cruzeiro terá um compromisso importante nesta rodada (disputa o clássico com o Atlético) e torce para que a equipe de Luxemburgo tropece. ?Se isso acontecer e a gente vencer, a diferença de pontos diminui?. Depois deste final de semana faltarão dez rodadas para o encerramento do Campeonato Brasileiro. Paulo Almeida está fora do compromisso de amanhã. Ele disputou um treino depois de um mês, mas Leão optou por deixá-lo de fora. Disse que o jogador terá uma semana para se recuperar para o próximo compromisso. Paulo Almeida teve uma contusão no músculo posterior da coxa esquerda em um amistoso disputado no dia 9 de setembro em Cuiabá. Leão terá de se decidir entre Daniel e Alexandre, o que será feito somente amanhã. Com relação ao substituto do zagueiro André Luiz, que cumpre suspensão automática, Leão confirmou Pereira como companheiro de Alex. ?Pode ser que falte um pouco de ritmo, mas fisicamente estou bem?, disse o jogador, que disputou uma partida inteira pela última vez no dia 30 de julho, na vitória do Santos contra o Atlético Paranaense. Já o lateral esquerdo Léo não quer pensar na diferença de 10 pontos que separam o líder do segundo colocado, e sim se concentrar em uma vitória. ?Vamos vencer, ainda há tempo de recuperação?. Esta é a quarta partida neste ano entre Santos e São caetano. Cada time tem uma vitória por 1 a 0, e no último confronto houve empate, 1 a 1, pela Copa Sul Americana. ?São jogos de poucos gols, difíceis, e este será o tira-teima?, contou Robinho. O atacante deu um susto em quem assistia o treino, na tarde de hoje. Em uma disputa de bola com Preto, Robinho levou uma pancada no pé esquerdo e teve que deixar o campo. ?Ainda bem que foi só um susto?.