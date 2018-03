Leão preocupado com o próximo jogo Mesmo com a boa vitória sobre o Fluminense, o técnico do Santos Émerson Leão se mostrou preocupado com o próximo jogo do time contra o Goiás, na quarta-feira. O treinador, que já não conta com vários jogadores, perdeu Elano e Daniel, suspensos. Alexandre, machucado, é duvida. "Foi uma boa vitória. Infelizmente, perdemos alguns jogadores e, sinceramente, não sei quem escalar na próxima partida", afirmou o técnico Leão. Ele terá o retorno de Reginaldo Araújo, que cumpriu suspensão no jogo deste sábado, mas isso não melhorou seu humor. Quando perguntado se torceria pela derrota da seleção brasileira sub-23 para ter o retorno dos jogadores que lá estão (Robinho, Diego, Paulo Almeida e Alex), Leão foi enfático: "Jamais torcerei contra a seleção. Lógico que preciso deles, mas eles estão bem e representando o País", disse o treinador do Santos. Leão destacou a velocidade do time e o desempenho dos garotos, que souberam suprir a ausência de sete desfalques. Ele também comentou sobre a situação do futebol do Rio de Janeiro, lamentando o atual momento. "Em termos de resultado, os cariocas estão mal, mas a imprensa do Rio é sempre otimista. Se tivesse isso em São Paulo, estaríamos mortos", comparou Leão. O atacante Ricado Oliveira, que voltou a marcar um gol com a camisa do Santos, era um dos atletas mais alegres após a partida. "Estou acostumado a fazer gols e estava incomodado com a ausência deles. Agora, espero aumentar a média no futuro", disse Oliveira. Outro jogador que estava muito feliz era o jovem Jerri, autor de um belo gol que sacramentou a vitória santista. "Tive a felicidade de acertar um belo chute. Espero continuar no time titular, nos próximos jogos. O Leão pode contar comigo", afirmou o atleta.