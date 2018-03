Leão prepara lista com 35 jogadores O técnico da Seleção Brasileira, Emerson Leão, anunciou que vai fazer uma pré-convocação de 35 jogadores até quinta-feira, para Copa das Confederações. A lista definitiva com os 23 jogadores que vão disputar a competição será divulgada até o dia 20. Ao ser questionado se liberaria os atletas que disputassem a final do carioca e do paulista do amistoso contra o Verdy Tókio, Leão afirmou que "não é o ideal" contar com os jogadores apenas no dia 28, quando eles poderiam se apresentar.