Leão prepara Plano B no São Paulo Os dias do esquema tático 3-5-2 estão contados no São Paulo. Nunca foi segredo que Émerson Leão gosta do tradicional 4-4-2, com dois volantes, dois meias e dois atacantes. Apesar da preferência, a mudança deve ser lenta e gradual. No treino coletivo de terça-feira, no CT da Barra Funda, o técnico já começou a fazer algumas observações. ?Quando um time joga com dois zagueiros, o seu volante tem de ser rápido. O Alê marca excepcionalmente bem, mas vai ter de melhorar a velocidade?, analisou o treinador são-paulino. Outra preocupação do técnico é descobrir as características reais de seus três zagueiros. Leão já começou a observar o comportamento de Lugano e Rodrigo jogando em dupla. Na próxima chance vai observar Fabão. O treinador acha que há uma grande diferença de comportamento quando determinado jogador atua numa zaga com três defensores e quando joga em dupla. ?Jogar em três é muito mais fácil. Tem jogador que pode atuar com três zagueiros, mas não pode jogar com dois. Quero ver como eles se comportam jogando em dois. Quem é o mais veloz, quem tem melhor recuperação, quem pode fazer mais de uma função?, disse Leão. Outra característica do treinador: ele não gosta de zagueiro técnico. Desde a época de jogador, Leão sempre brigou para ter zagueiro do tipo vigoroso à sua frente. ?Não se esqueçam que fui goleiro. Sei como arde lá atrás?, justifica o técnico. E chegou até a explicar porque gostava tanto quando os técnicos escalavam o limitado Beto Fuscão, zagueiro do Palmeiras no começo da década de 70. ?Era limitado mas tinha velocidade?, relembra. Agora, como treinador, Leão quer mudar o esquema também para fazer do São Paulo um time mais ofensivo. ?Jogar com três zagueiros me dá uma tranqüilidade defensiva. Com certeza, você vai tomar menos gols jogando assim. Mas com certeza você também vai fazer menos gols jogando com três zagueiros?, compara. Pesquisa - Antes de mudar de vez o esquema, tático, Leão está pesquisando a sua equipe. Os jogadores que dão certo e que serão titulares ele já conhece. O desafio do técnico, agora, é descobrir quem está no time e deve perder o espaço. No treinamento de terça-feira, observou Gabriel na lateral direita e testou Nildo na meia direita, tendo Danilo à sua esquerda. Nos próximos treinos, o técnico deve fazer um raio-X do ataque, seu grande desafio. E promete privilegiar a ousadia e a individualidade. ?Às vezes demora um pouco, mas vou encontrar uma solução", avisa o técnico.