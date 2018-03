Leão preserva atletas e suspende treino Depois da classificação dramática para as quartas-de-final da Libertadores ao vencer o Nacional do Uruguai nos pênaltis, o técnico do Santos, Emerson Leão decidiu poupar um pouco os jogadores, nesta quinta-feira. A programação de hoje previa treinamento pela manhã, mas como os atletas deixaram a Vila Belmiro já de madrugada, o treinador decidiu retardar o início dos trabalhos visando o jogo de sábado contra Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Por conta disso, os jogadores só se apresentam no período da tarde.