Leão prevê goleada na Vila "Se o Santos conseguir aproveitar pelo menos 30% das chances que sempre cria, ganha o jogo no mínimo por 3 a 0." Essa é a previsão do técnico Émerson Leão para a partida contra o 12 de Outubro, hoje, às 19h35, na Vila Belmiro (com TV Fox - cabo - ao vivo), pela segunda rodada da Libertadores da América. "Perdemos o receio de enfrentar adversários fechados dentro da Vila e podemos ganhar apenas nos valendo do nosso grande volume de jogo. É como se fosse o sistema chinês de treino: de tanto treinar, eles acabam acertando. No caso do Santos, de tanto criar chances, acaba marcando." Leia mais no Jornal da Tarde