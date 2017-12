Leão procura substituto de Grafite O técnico Emerson Leão ainda acredita no milagre de conquistar o Brasileiro. Agarra-se a chances matemáticas para motivar o elenco - o São Paulo tem seis pontos a menos do que o líder Atlético-PR e despencou para a quinta colocação. "Temos de seguir atrás do objetivo, que é o título." Mas ter de vencer os cinco jogos que restam e ainda torcer por tropeços de rivais, não é sua maior dor de cabeça nesta semana. Encontrar um substituto para o suspenso Grafite virou a ingrata missão. "O Grafite é indispensável no time, corre, luta", elogia, sempre, o comandante são-paulino. Porém, na semana em que mais pediu para seus jogadores evitarem cartões bobos, perdeu o atacante, suspenso por receber amarelo no excesso de faltas contra o Vasco, no empate sem gols. Faltas estas que até geraram reclamação por parte do técnico rival, Joel Santana. "O atacante mais violento do futebol brasileiro," bronqueou. "O Joel é bom técnico, o respeito, mas às vezes fala bobagem. E quem tem boca fala o que quer." Como o duelo com o Juventude será apenas no domingo, no Morumbi, Leão passará a semana fazendo testes. Pois mais uma vez terá de recorrer a jogadores aos quais já se decepcionou, para formar dupla com Diego Tardelli. Jean e Nildo, dois ex-titulares de Leão, estão em baixa, e não vem sendo utilizado. Rondón é fraco. Vélber, o rei dos treinos bons, e o jovem Márcio Luís, que entrou diante dos cariocas, estão esperançosos. O paraense Vélber, inclusive, era cotado para atuar em São Januário, pois Tardelli estava com o dedo quebrado - atuou com imobilização. Agora, pode, enfim, ganhar a chance de Leão. Desde a chegada do treinador ainda não foi testado no time titular. Outra dúvida a ser arrastada até o dia do jogo é a confirmação da recuperação, ou não, de Danilo. O meia, quando vivia grande fase no clube, sofreu lesão muscular na coxa. A reapresentação da equipe está marcada para as 15h30 desta terça-feira, no CCT da Barra Funda.