Leão promete mexer na defesa Mesmo sem tempo adequado de preparação - o time terá apenas cinco dias de trabalho antes da estréia no Campeonato Paulista -, o técnico Emerson Leão pretende mudar o São Paulo da última temporada. E vai mexer onde estava ganhando: na defesa. Reconhecida como a melhor zaga da temporada passada, os três zagueiros que a compõem, Rodrigo, Lugano e Fabão, virarão dois. Leão quer montar a equipe de 2005 no 4-4-2. Ainda é cedo para afirmar quem vai sair, mas Fabão é o mais provável. Esta aposta foi feita baseado nas entrelinhas das declarações do treinador. Leão sempre disse que dos três beques, Rodrigo era o mais técnico. Portanto, conta com o aval do treinador salvo qualquer problema ou fase ruim. O uruguaio Lugano foi apontado como um dos melhores da posição em 2004. O próprio Leão disse neste sábado que o presidente acertou em trazer o jogador para o Morumbi, numa comparação à aposta de Marcelo Portugal Gouvêa em Luizão. Dessa forma, Lugano também teria seu lugar garantido. Sobra então Fabão. "É minha intenção começar o ano com dois zagueiros. Mas não sei se a formação irá me convencer, sobretudo porque terminamos o ano jogando bem atrás", comentou o treinador. A mudança não é capricho do técnico. Leão fará isso para poder abrir espaço a mais um jogador no meio-de-campo, alguém para também armar a equipe. Ele acha que Danilo, apesar do bom rendimento na temporada passada, está muito sobrecarregado no setor. "O Danilo fica muito sozinho na armação e o campo, em certos momentos do jogo, fica grande demais para ele." Danilo será melhor trabalhado por Leão nesta temporada. Passado o período de adaptação dos dois, o treinador agora o quer mais perto dos atacantes e fazendo gols. A estréia no Paulistão está sendo encarada pelo elenco como um coletivo que vale três pontos. E não dá para pensar de outra forma. O Tricolor enfrenta o Ituano na quinta-feira. A proximidade da estréia com a reapresentação do time após as férias fez a comissão técnica atropelar trabalhos específicos de preparação. "A bola sempre estará presente nos treinamentos até lá. Se tivéssemos tempo, ela só apareceria mais adiante", explica Leão. O parto prematuro do São Paulo na temporada trará cuidados específicos. Leão teme, por exemplo, forçar a barra no início dada a eterna necessidade de vencer no Morumbi. "Começamos errado. Temos então de nos precaver para não expor o nosso patrimônio a possíveis contusões", comentou. Sua situação, portanto, não é das mais confortáveis. Ou ele segura o time ou corre o risco de começar o Paulistão com derrota. "Tentaremos nos dar bem nas duas, mas se tiver de optar, vou querer sempre a vitória, os três pontos."