Leão promete Santos no ataque Leão teve que fazer mais uma alteração no time que enfrenta nesta quinta-feira o Paulista de Jundiaí, às 20h30, na Vila Belmiro. O zagueiro André Luís chegou 45 minutos atrasado ao treino, com dores estomacais, e perdeu a posição para Preto, nos treinos de hoje. Antes, o técnico já sabia que não poderia contar com o recém-contratado Nenê, cuja documentação só será liberada pelo Paulista depois do confronto entre as equipes. Já o lateral-direito que tanto a equipe precisa deverá ser Reginaldo Araújo, que pode ser anunciado nas próximas horas. Entre o clube e o atleta já está tudo acertado, faltando resolver alguns detalhes com o gerente de futebol, Ilton José da Costa. Mesmo sem poder contar com Nenê, Emerson Leão montou um time ofensivo para enfrentar o Paulista. Além dos atacantes Robinho e Ricardo Oliveira, colocará em campo o ponteiro Adiel, que atuará avançado. Com essa modificação, Robinho irá trabalhar pelo lado direito e Diego jogará mais pelo meio. Para suprir a ausência de um lateral-direito com a contusão de Michel, Elano irá atuar como ala direita. Essa opção do treinador tem um objetivo único: a vitória sobre o Paulista. É que o adversário venceu na estréia e o Santos ficou no empate. Uma derrota - impensável pelos santistas - permitiria ao time de Jundiaí abrir cinco pontos de vantagem e deixar os dois grandes da chave fora da competição. "Temos que matar o Paulista de todo jeito, senão dispara e complica muito para nós", disse o treinador. Leão passou para seus jogadores a necessidade de não mais perder pontos, pois precisa conseguir a classificação antecipada, num torneio curto. A equipe folga na última rodada e precisa garantir a vaga sem depender de outros resultados. "Jogamos em casa e temos de impor nosso ritmo", disse o atacante Robinho. Ele atuará pelo lado direito, situação que não o preocupa. "Estou trabalhando para me adaptar rapidamente em jogar pela direita", concluiu. Ricardo Oliveira fará sua terceira partida na Vila Belmiro, mas será a primeira com a camisa do Santos. "O gramado é muito bom e os adversários sempre ficam preocupados de jogar na Vila". Desta vez, o substituo de Alberto vai saber o que é a pressão da torcida a seu favor. ?Espero que essa estréia seja com uma vitória e com gols para comemorar com os torcedores", disse o atacante.