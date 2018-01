Leão promete um São Paulo forte O São Paulo inicia, nesta sexta-feira, a preparação para a temporada com uma promessa: a de fazer bonito em 2005. Quem garante é o técnico Emerson Leão, esbanjando otimismo, apesar do modesto número de reforços recebidos até agora - chegaram apenas Mineiro, Josué e Falcão. Situação bem diferente da de Santos e Corinthians, por exemplo, que estão investindo alto no futebol. "Não vamos fazer feio contra eles. E vai ser até melhor ganhar de times fortes, com grandes jogadores", afirmou Leão. O treinador gostaria de chegar ao CT, na manhã desta sexta-feira, com o elenco definido - ainda espera um meia e um atacante. Mas evita fazer qualquer crítica à diretoria, que pouco conseguiu fazer para melhorar o nível do time. ?O São Paulo tem uma política financeira e, dentro dessa política, ainda não conseguiu esses reforços. O clube procura jogadores para duas posições. Um foi vendido para o exterior (o atacante Cláudio Pitbull) e o outro fez contrato com uma empresa (Felipe, contratado pelo Fluminense por meio de seu patrocinador, a Unimed). Sobre o Tcheco, os árabes preferiram vendê-lo para o Santos?, explicou Leão. A falta de reforços, por sinal, irrita os torcedores. Um grupo promete fazer manifestação nos próximos dias no CT da Barra Funda contra a cúpula do São Paulo. Acha que faltou esforço aos cartolas.