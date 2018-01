Leão provoca ira de Marco Polo Del Nero O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo Del Nero, reagiu com irritação aos ataques do técnico Emerson Leão contra a arbitragem do Campeonato Paulista. Para o dirigente, o técnico do São Paulo provocou mal estar ao reclamar de forma tão acintosa na imprensa, da atuação do árbitro Sálvio Spínola Fagundes Filho na partida contra a União Barbarense, no último sábado. Del Nero acha ainda que o treinador gerou constrangimentos ao tentar falar com ele sobre o assunto e sugerir em entrevistas que o Santos estaria sendo beneficiado, colocando toda a arbitragem paulista sob suspeita. O presidente não fala em oferecer representação contra o treinador no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) mas mandou um recado: lembrou que o órgão tem entre suas atribuições ?analisar atitudes destemperadas como essas?. ?A função dele não é reclamar da arbitragem, mas cuidar do time, coisa, aliás, que faz muito bem?. Irritado, Del Nero explica o procedimento correto. ?Este tipo de reclamação é coisa do departamento jurídico do clube. Se eu fosse o presidente do clube diria a ele (Leão) que qualquer reclamação deveria ser encaminhada, primeiro, ao diretor de futebol e, em seguida ao presidente do clube. É assim que funciona o futebol paulista?, ensina. Leão ficou furioso com a atuação de Spínola no jogo em que o São Paulo empatou por 2 a 2 com a União Barbarense, em Santa Bárbara D?Oeste. O time vencia por 2 a 0, mas sofreu o empate no final, segundo Leão, por conta de erros do árbitro. Com o empate - e a vitória do Santos - o Tricolor perdeu liderança do campeonato. O técnico do São Paulo contou que procurou Del Nero para formalizar a queixa. ?Cheguei a ligar, mas não tive o privilégio nem a possibilidade de falar com ele. Mas deixei recado no celular. Soube que ele estava de férias no Guarujá?, disse Leão em entrevista à Rádio Jovem Pan. ?É evidente que o presidente não vai falar um técnico sobre arbitragem. O que o São Paulo deveria fazer é juntar provas e entregar o material à Federação que, por sua vez, deve encaminhar à Comissão de Arbitragem?, explicou. ?O que é preciso deixar claro que não há nenhum delinqüente no quadro de árbitros. Se houvesse, a gente já teria colocado para fora?, afirmou. Marco Polo Del Nero, reconhece que há problemas na arbitragem paulista, mas entende que a reclamação de Leão é algo pontual. ?Até hoje, só o União São João fez uma reclamação formal a respeito de erro de arbitragem (empate de 1 a 1, contra o Guarani, em Campinas). Formalmente, ninguém mais?, garantiu.