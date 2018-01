Leão quase foi parar na delegacia O técnico Emerson Leão disse, mais uma vez, que está pensando em abandonar o futebol, depois dos incidentes no jogo contra o Cruzeiro, neste sábado, no Mineirão - vitória mineira por 3 a 0. Não passou de uma de suas bravatas. De real, o treinador do Santos quase foi detido depois da partida, acusado de agredir um cinegrafista da TV Alterosa e um funcionário da Federação Mineira de Futebol. Ele insinuou também que há uma armação para beneficiar o Cruzeiro. ?A gente trabalha, trabalha. Tem horas que você pensa em parar de trabalhar. É uma decepção muito grande. Estávamos num segundo tempo bom, o Cruzeiro acuado, quando tudo aconteceu. É um time bom, não precisa disso. Mas, sinceramente, não dá. Que o árbitro durma feliz?, desabafou Leão. O técnico do Santos só não foi parar no distrito por ordem do capitão Fábio Lima, da Polícia Militar de Minas Gerais. ?Ele está liberado, tem vôo marcado para São Paulo. Pode ir embora?, disse, com autoridade, o capitão. ?O Leão não agrediu ninguém. Eu estava o tempo todo ao seu lado. Quem fez essa queixa queria aparecer, criar tumulto.? Antes de o capitão Fábio Lima garantir a liberdade de Leão, o tenente Messias havia intimado o treinador do Santos. ?Vamos com a gente?, ordenou o tenente. Sorriso irônico, Leão colocou as mãos no peito: ?Eu? Por quê?? ?O senhor foi acusado de ter dado um soco em uma pessoa no gramado?, respondeu Messias, na porta do vestiário do Santos. Leão não deu ouvidos ao tenente. Saiu imponente rumo ao ônibus do clube lotado com os jogadores e comissão técnica. Foi seguido por uma dezena de policiais militares. Quando Leão se preparava para entrar no ônibus, o grandalhão tenente Messias convocou sua tropa para impedi-lo. Surgiu o capitão Fábio Lima, baixinho, mas de voz firme, de comando. ?Pode deixar entrar. Ele está liberado.? Naquele momento, um dos PMs anotava os dados de Leão fornecidos pelo vice-presidente do Santos, Norberto Moreira da Silva. O técnico, camisa branca impecável, calças pretas sem um amarrotado, apesar do empurra-empurra, entrou finalmente no ônibus que partiu rumo ao aeroporto da Pampulha, onde a delegação embarcou para São Paulo. Leão foi embora para casa, mas terá de responder, por carta precatória, às acusações de agressão quando o jogo estava no segundo tempo. A confusão começou no momento em que o árbitro Héber Roberto Lopes, do Paraná, expulsou Fabiano, do Santos. O treinador quase invadiu o campo. ?Eu fui avisar o Elano para tirar meus jogadores da confusão. O Robinho havia levado o cartão amarelo por reclamação, outros poderiam levar o cartão?, justificou. Héber Roberto Lopes não aceitou as ponderações do treinador santista. E o expulsou de campo. Transtornado com a expulsão, Leão foi até o quarto árbitro. ?Queria saber por que fui o expulso. Fui perguntar ao quarto árbitro como ele (juiz) me achou no meio de, no mínimo, umas 552 pessoas na beira do campo?, disse o técnico, com a ironia de sempre.