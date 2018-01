Leão quer Diego contra o Internacional Renato deve ser o único titular do meio-de-campo do Santos na partida deste sábado contra o Internacional, em Porto Alegre. Diego e Paulo Almeida estão machucados, enquanto Elano está suspenso. Leão ainda está otimista com a recuperação de Diego, que passará por um teste durante o coletivo desta sexta-feira. O treinador foi informado pelo médico Carlos Braga de que o jogador está bem melhor. ?Se não sentir, joga", disse Leão. Diego não está tão otimista. ?A vontade de jogar é muito grande, estou melhorando, mas temos que usar a razão e a razão é que estamos trabalhando para que seja possível jogar, mas não tem nada certo ainda." O meia informou que pretende participar do coletivo desta sexta-feira para ver se não sente dores. ?Mas tem chance." Leão voltou a comentar o mau desempenho de sua equipe no empate com o Juventude e já pensa no jogo de sábado e na seqüência do campeonato. ?Não temos mais de pensar no Cruzeiro, temos que pensar em nós." Segundo ele, ?se o Santos fizer a sua parte, alguma coisa vai acontecer do lado do Cruzeiro". Nem mesmo a série de jogos mais difíceis que seu time tem pela frente em relação ao líder tira o otimismo, pois os dois times tropeçaram em adversários teoricamente fracos.