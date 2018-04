Leão quer evitar guerra no clássico Émerson Leão pediu cuidado aos seus jogadores na hora de falar sobre o Corinthians. O treinador, que nesta sexta-feira confirmou a estréia do lateral-esquerdo Júnior no São Paulo, não quer transformar o clássico numa guerra. O técnico até esbanjou simpatia em sua última entrevista antes do clássico - fato raro em se tratando de Leão. Deu até pistas importantes de como sua equipe pode chegar à vitória. "Nossos dois atacantes (Jean e Grafite), estão muito isolados. É muito pouco para enfrentar três zagueiros. Quero mais dois na frente. Um dos meias (Danilo) e um dos alas (Cicinho ou Júnior). Atacando com quatro e se defendendo com seis, consigo me segurar nos contra-ataques, fazendo duas linhas de três." A estréia de Júnior é certa. Além dele, Diego Tardelli também treinou o tempo todo no time titular, no lugar de Jean, e deve ser a outra novidade. O treino também descartou de uma vez por todas a hipótese de Júnior atuar como meia. "Não jogaria com dois canhotos (Júnior e Danilo) nas meias. A posição dele é na lateral. De preferência, chegando à linha de fundo. As jogadas em diagonal têm um risco: se perdermos a bola, os contra-ataques ficam muito mais perigosos", adverte o treinador. Júnior está feliz por estrear no clássico. O jogador lembrou que sempre deu muita sorte atuando contra o Corinthians. Pelo Palmeiras, onde jogou por quatro anos e meio, conseguiu eliminar duas vezes o arquiinimigo na Libertadores. Fez gol até em seu jogo de estréia, em 96, contra o próprio Corinthians. Só não arrisca dizer que a história vai se repetir domingo. "Sempre dei sorte contra eles (o Corinthians). Mas não posso prometer um gol, porque nem sou de fazer tantos gols. Estrear pelo São Paulo com uma vitória já será ótimo, independentemente de quem fizer os gols." Antes de assinar com o São Paulo, Júnior esteve próximo de jogar no Corinthians. Um representante alvinegro chegou a conversar com seu procurador, mas o negócio parou na sondagem. "Não é verdade que descartei o Corinthians, como disseram." Com a estréia de Júnior, quem perde o lugar no time é o jovem Fábio Santos. Mas o técnico Émerson Leão já disse que em equipes comandadas por ele não há cadeira cativa. "No São Paulo, sempre, vai jogar quem estiver melhor", avisa o técnico. Já em relação aos dois reforços que chegaram junto com Júnior - o volante Ramalho e atacante Nildo - devem compôr o banco de reservas no clássico. "Jamais faria três modificações na equipe de uma hora para outra, sem planejamento", explicou Leão. Apesar do cuidado nas palavras sobre o Corinthians, Leão surpreendeu ao enaltecer a rivalidade entre os dois clubes. "Não sei se é a maior no Estado. Não sinto assim. Mas gostaria que fosse. Assim o estádio enche. Não gosto de ver as salas das casas, os home theather cheios. Na tevê você não vê tudo. No estádio, a visão periférica é muito maior. Você consegue ver o começo e o final das jogadas. Nesse aspecto, a rivalidade é ótima para o futebol." O treinador são-paulino também não parece ter dado muita importância à presença de Tite, técnico do Corinthians, no último jogo do São Paulo, em São Caetano. Chegou até a brincar. "Acho que ele foi rever os amigos dele." Em seguida, disse que a estratégia do técnico corintiano é válida. "Tudo é válido, mas eu acho que não tem segredo. Um técnico bem informado sabe 70% da outra equipe. Quem não souber, é mal assessorado. Os outros 30% são o improviso. Aí ninguém faz milagres. Eu conheço o que devo conhecer." Outra decisão do técnico: Rogério Ceni vai continuar cobrando faltas, por enquanto. "Hoje, quem bate faltas melhor do que o Rogério? Ninguém, não é mesmo? Então, enquanto não aparecer ninguém melhor, ele continuará cobrando as faltas."