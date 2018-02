Leão quer fazer testes no Santos Mesmo já classificado para a próxima fase da Copa Libertadores, o técnico Emerson Leão não quer relaxamento dos jogadores do Santos na partida de terça-feira contra o 12 de Octubre, às 20h10, em Ciudad Del Este, no Paraguai. O treinador pretende que sua equipe continue tendo uma seqüência de vitórias para entrar embalado no Campeonato Brasileiro. Ele admite, porém, que o time necessita de treinos e jogos para corrigir erros ainda existentes. Com 10 pontos conquistados, o Santos é o líder de seu grupo na Libertadores e não perderá essa condição mesmo com uma derrota terça-feira no Paraguai, já que abriu uma vantagem de cinco pontos sobre o segundo colocado, o equatoriano El Nacional. Essa boa situação permitirá que Leão faça algumas alterações na equipe, aproveitando as substituições para colocar em campo jogadores que não vêm atuando e que serão úteis no Brasileiro, um campeonato longo que prevê contusões e suspensões. "O objetivo primeiro é a vitória para manter a boa campanha na Libertadores", disse Leão, que aproveitou o amistoso contra o Uberaba, na sexta-feira, para trocar quase todo o time no segundo tempo, deixando apenas o zagueiro Alex em campo. Para o jogo de terça-feira, o treinador deverá definir a equipe apenas no treino desta segunda, antes do embarque para Foz do Igauçu, onde o Santos ficará concentrado para a partida na vizinha cidade paraguaia.