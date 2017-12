Leão quer marcação dura em Robinho O técnico Emerson Leão nem pensa que a partida desta terça-feira entre Santos e seleção sub-23 será um jogo-treino. "Vai ser um jogo com vibração e empenho muito grande." Só que não poderá contar com sete titulares e armou a equipe com os atletas que sobraram na Vila Belmiro. "Vamos jogar para vencer, pois o Santos não sabe só ficar se defendendo, embora estejamos com desfalques, mas quem atuar terá a mesma agressividade daqueles que estão nas seleções." Leão ficou satisfeito com o rendimento do time no treino, apesar de tantas alterações. Já pensando no jogo contra o Fluminense, ele escalou Narciso na zaga. Na lateral-direita, Reginaldo Araújo readquiriu a condição de titular. O meio-de-campo, sem Paulo Almeida e Renato, terá Alexandre e Daniel como marcadores. Wellington entra no lugar de Elano e Jerri, como sempre, no de Diego. No ataque, outra surpresa: Júlio César atuará ao lado de Fabiano, ficando William no banco. Leão armou o esquema de marcação para segurar o selecionado olímpico e recomendou aplicação máxima. Como segurar Robinho? "Temos que chegar duro, mas não de forma desleal, pois temos de ter o bom sendo naquilo que estamos fazendo, não só com Robinho, mas com qualquer profissional do futebol." Segundo o treinador, os times jogarão para vencer e caso haja uma vitória do Santos será mais uma ajuda que os santistas estarão dando ao selecionado. "É uma safra maravilhosa, mas que pode perder." O treinador santista montou o time, vai fazer a preleção, conversará com os jogadores no intervalo, mas quem dirigirá a equipe dentro de campo será seu auxiliar Pedrinho Santilli. "Por uma questão de respeito, não vou trabalhar contra o Brasil." Mas admitiu que sua atitude "é mais ou menos como a de Pilatos: lavando as mãos e ficando um pouco de lado". Satisfeito em voltar à condição de titular, Reginaldo Araújo terá como função segurar Robinho, que gosta de jogar aberto pela esquerda. "A gente convive com ele aqui, sabe do potencial dele e que, numa jogada, pode definir o jogo. Por isso, é preciso muita atenção." Mas acha que não é só Robinho que preocupa. "A gente já conhece os outros jogadores da seleção, assistimos ao jogo contra o Corinthians e todos são atletas muito bons."