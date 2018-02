Leão quer Marcinho Guerreiro na Seleção Cinco minutos após o término do confronto, a vitória sobre o Botafogo já era passado para o Palmeiras que, agora, só tem um pensamento: o clássico contra o Corinthians, no domingo. E o bom humor do técnico Leão, que se permitiu até cobrar uma vaga para o volante Marcinho Guerreiro na seleção, foi uma demonstração de que o Alviverde enfrentará um dos seus principais arquiinimigos em um clima de tranqüilidade, mas ciente de que terá um problema, o desfalque do artilheiro Marcinho, que vai cumprir suspensão automática. ?Vai ser um jogo de pega para capar tanto lá quanto cá?, falou Leão sobre o que esperava do confronto contra os corintianos. Em seguida, cobrou do técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, uma vaga para Marcinho Guerreiro, que hoje marcou o primeiro gol da vitória sobre o Alvinegro, por 2 a 1. ?O Marcinho, de repente, deveria estar voando para a Bolívia. Tem vaga no meu time, no seu e no do Parreira, que é meu amigo.? Sobre a boa fase no Palmeiras, Leão foi enfático ao afirmar que o objetivo do grupo não é uma vaga na Taça Libertadores da América ou o título do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou que o mais importante é o time continuar vencendo porque, assim, alcançará todas as metas possíveis e deixará o torcedor contente. ?Lua-de-mel é bom mas tem que se saber conquistar. Não pode querer conquistar a mulher de primeira que vai perdê-la?, disse Leão. ?Tem que ser devagar, com cumplicidade, como procuramos fazer no Palmeiras.? Mas, apesar da alegria, o Palmeiras não poderá escalar contra os corintianos o seu artilheiro, o atacante Marcinho, que será obrigado a cumprir suspensão automática, por causa do terceiro cartão amarelo recebido hoje. O jogador lamentou não poder enfrentar o Corinthians, mas afirmou que o Palmeiras possui jogadores capazes de substituí-lo. Ainda lembrou que na vitória contra o Goiás, por 3 a 1, pela 28ª rodada, no dia 25 de setembro, o Alviverde atuou sem alguns titulares e ainda assim saiu vitorioso.