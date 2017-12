Leão quer Palmeiras ?cascudo? na Arena Emerson Leão vinha se orgulhando por escalar um Palmeiras ?sempre pra frente?. Mas depois de conquistar apenas seis pontos dos últimos 15 disputados, o técnico entendeu que era hora de mudar radicalmente a estrutura da equipe, que hoje enfrenta o Atlético-PR, às 18h10, em Curitiba. ?Quero um time mais compacto, com jogadores mais próximos um do outro. Quero atletas mais aplicados taticamente, mesmo que sejam menos talentosos?, diz Leão. Grosso modo, significa uma volta ao estilo ?cascudo?, que Leão usou logo que assumiu o São Paulo, no fim do ano passado. Eram três zagueiros e dois volantes ? às vezes, até três. E o Tricolor conseguiu seu objetivo, que é o mesmo do Palmeiras de hoje: uma vaga na Libertadores. ?A pior coisa do mundo é o quase?, diz Leão, incomodado com o posto de quinto colocado no Brasileirão, que o Verdão ocupa já há cinco rodadas. Para mexer com o brio de seus jogadores, o treinador resolveu adotar o mistério e deixar para divulgar a escalação apenas momentos antes da partida. Ele limitou-se a dizer somente que vai mesmo mexer na equipe. ?Os 19 que estão indo para Curitiba têm de chegar e resolver uma situação para mim. E não ficar só assistindo ao jogo.? Leão não revelou se escalará três zagueiros ou três volantes. No primeiro caso, Gláuber entraria no time. No segundo, Alceu. O meia Cristian, que teve duas oportunidades como titular e não agradou, deve ser um dos escolhidos para sair. Outro que pode sair do time é o artilheiro Marcinho, que custou R$ 7 milhões ao clube e marcou apenas um gol nos últimos nove jogos. ?Banco foi feito para todo mundo, mesmo com a camisa titular. Não estou nem aí por tirar este ou aquele, independente de nome. Para mim, todos são iguais?, diz Leão. O mistério na escalação foi a melhor forma encontrada pelo técnico para mexer com a equipe depois da derrota para o Flamengo em pleno Palestra Itália, quinta-feira (1 a 0). Os próprios jogadores admitiram que esperavam por uma boa bronca. Mas o treinador manteve a calma no vestiário, tanto depois daquele jogo quanto nos treinos. ?Comandante tem de saber a hora certa de bater e instruir. O fato de termos perdido para o Flamengo não significa que todos os jogadores que estão aqui não prestam mais?, justificou o técnico. Leão vê semelhanças entre o Palmeiras e o Atlético-PR: ?São times que dificilmente perdem em casa. Mas como tivemos um acidente de percurso frente ao Flamengo, temos de nos recuperar fora.? O técnico do time paranaense, Evaristo de Macedo, conta com a vitória hoje, na Arena da Baixada, para chegar à Copa Sul-Americana. ?Temos obrigação de vencer em casa, sempre?, diz o zagueiro Danilo. Evaristo contará com os retornos do zagueiro Paulo André, do lateral Marcão e do atacante Dagoberto. Com a entrada deste, Lima deve passar para o meio-de-campo, na vaga de Evandro, suspenso.