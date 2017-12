Leão quer pegar Corinthians no Palestra O técnico Émerson Leão decidiu transformar o Parque Antártica num alçapão e pediu à diretoria que faça todos os esforços possíveis para levar para o Palestra, todos os clássicos que a equipe tiver no Campeonato Brasileiro a partir de agora. Isso inclui, segundo ele, até mesmo o confronto diante do Corinthians, marcado para o dia 16 de outubro, quando o Alviverde vai atuar como mandante. O segundo clássico será contra o São Paulo, no dia 13 de novembro. No dia 21 de setembro é a vez do Santos, mas este jogo está marcado para a Vila Belmiro. O treinador considera que o time precisa tirar proveito do fato de jogar em casa, com a força de sua torcida. Para ele, esses dois fatores podem ser decisivos num campeonato de pontos corridos onde ganhar pontos em casa é fundamental. MARCOS - Depois de quase um mês afastado para tratar de uma lesão no pulso, o goleiro Marcos volta ao time do Palmeiras na partida deste sábado, contra o Internacional, pela 20ª rodada do Brasileiro. O goleiro, no entanto, não começa jogando. Marcos ficará na reserva de Sergio. ?São dois grandes goleiros. A partir de agora, quando o Marcos está recuperado, vamos poder avaliar melhor. Ele vai reconquistar sua vaga naturalmente?, disse Leão. O treinador ignorou a suposta proposta de US$ 2 milhões que o goleiro teria recebido para se transferir para o futebol europeu. ?O Marcos é um campeão mundial. Esse valor é irrisório?, disse. O último jogo de Marcos foi no dia 17 de julho, na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza. Para o jogo contra o Inter, o treinador não poderá contar com Marcinho Guerreiro, suspenso. Ele será substituído por Roger. Warley segue formando dupla de ataque com o argentino Gioino.