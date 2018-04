Leão quer que o São Paulo chute mais O técnico Émerson Leão espera que o São Paulo time dê pelo menos vinte chutes ao gol do Paysandu na partida desta terça-feira, a partir das 20h30, no Morumbi, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a fórmula encontrada para enfrentar a falta de gols, problema crônico do time - sob seu comando, fez apenas cinco em seis partidas. E Leão não tem preferências sobre o tipo de chute. "Não estou preocupado com estética. Quero resultados. Precisamos aumentar o volume de finalizações. Quero chute de dentro da área, de meia-distância, de bola parada. Quanto mais, ficaremos mais perto de vencer", avisou o treinador. Ele lembra o gol de Cicinho, contra o São Caetano. "Ele teve ousadia, disputou uma jogada e chutou forte. A bola desviou e saiu o gol. O Pitbull (do Grêmio) marcou um gol na gente, chutando de longe. É assim que temos de fazer a partir de agora", ensinou Leão. Se chegar aos vinte chutes pretendidos por Leão, o São Paulo estará conseguindo um aumento impressionante. "Hoje, chutamos menos que a metade disso", revelou o técnico. O treino desta segunda-feira, não por acaso, foi dedicado a chutes ao gol. De longe ou de perto. Foram muitas tentativas e muitos acertos. "O jogador tem de estar atento ao companheiro. Se o goleiro rebate, temos de chegar antes e fazer", explicou Leão. Leão poderá contar com Grafite, que foi absolvido nesta segunda-feira, pelo STJD, pela expulsão no jogo contra o Coritiba. Há uma dúvida sobre o seu companheiro de ataque. Jean ainda se recupera de uma torção no tornozelo direito e talvez nem fique no banco. Diego Tardelli, apesar dos gols que perdeu contra Corinthians e São Caetano, tem mais chances de começar a partida. Haverá mais mudanças em relação ao time que perdeu para o Grêmio na rodada passada. O zagueiro Rodrigo, que cumpriu suspensão automática, volta em lugar de Alex. O volante Alê, suspenso, está fora. Leão ainda não sabe se jogará Renan ou José Ramalho. Contra um adversário em ascensão, Leão faz um alerta aos seus jogadores. "Eles têm conseguido uma bela reação no campeonato. Temos de atuar muito bem para vencer", afirmou. Mesmo porque, os números atuais são favoráveis ao Paysandu. O time do Pará venceu cinco e empatou uma de suas seis últimas partidas. Já o São Paulo ganhou uma, empatou quatro e perdeu outra.