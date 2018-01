Leão quer recuperar futebol bailarino Leão quer resgastar o futebol bailarino. A promessa que está fazendo no Santos é a repetição da que ele apresentou ao assumir a Seleção Brasileira e que não saiu do discurso. Agora, com um elenco de jogadores recém-promovidos das equipes amadoras e muito tempo para trabalhar, o novo técnico já descobriu o que considera o essencial. ?Temos alguns jogadores com as características necessárias, dribladores e habilidosos. Percebo nos olhos dos atletas essa vocação ofensiva. Mas antes terei que montar o time?, avisa. Embora não assuma oficialmente, a diretoria continua interessada na volta do colombiano Rincón.