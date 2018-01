Leão quer reforma geral na Academia Leão não quer saber de onde sairá o dinheiro. Diz que não é problema seu. Mas exige reformulação completa na Academia da Barra Funda, o centro de treinamentos do Palmeiras. Sua primeira providência já foi anunciada: acabará com os treinos da categorias de base. A Academia será reservada apenas aos profissionais, a exemplo do que ocorre do outro lado do muro, no CT do São Paulo. Os garotos só trabalharão na Academia II, em Guarulhos. Leão não esconde que muitas de suas idéias para o CT foram forjadas no exemplo tricolor. O treinador alviverde quer um alojamento na Academia, onde o time possa se concentrar. "Essa história de ficar em hotel está ultrapassada. Precisamos de uma concentração aqui dentro", disse. Além do alojamento, Leão pede, também, um refeitório completo, outra idéia trazida do São Paulo. "Lá, eu fui muito bem tratado e me acostumei com isso", brincou, referindo-se às condições oferecidas por seu ex-clube. Leão reclamou até da grama dos campos. "Basta olhar para ver que o gramado não tem condições." O treinador começa a explorar um terreno desconhecido e mais amplo que suas atribuições. Leão não esconde a intenção de, breve, largar o ofício de técnico de campo para ser administrador esportivo. Quer dar essa guinada em sua carreira no Palmeiras, clube que o projetou. Por isso, parece tão alinhado com a política do presidente Affonso Della Monica. "As reformas são necessárias. A diretoria também pensa dessa forma. O presidente sabe que a Academia está ultrapassada", diz Leão. Parte do terreno da Academia foi ocupado por um ginásio, feito pela administração Mustafá Contursi, de pouca serventia para o elenco. A reformas também serão uma das bandeiras para a reeleição de Della Monica em 2007. O colombiano Muñoz deve retornar ao Brasil no fim de semana e iniciar seus treinamentos na segunda-feira. O médico Aldo Guida, que o visitou na Colômbia após nova cirurgia no joelho no joelho, está otimista em relação ao reaproveitamento do atleta.