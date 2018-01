Leão quer Santos no ataque em Montevidéu O técnico Emerson Leão pode até despistar, mas o principal objetivo do Santos, nesta quarta-feira, diante do Nacional, em Montevidéu, a partir das 21h40, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores de América, é obter uma vitória. O treinador tentará surpreender o adversário e jogar ofensivamente, buscando o gol desde o início do jogo. ?Nosso time atua, por natureza, no ataque." Para esta partida, o Santos contará com o retorno de Renato (recuperado de uma torção no tornozelo esquerdo). Leão, entretanto, só confirmará a equipe momentos antes do compromisso, mas as apostas para quem vai deixar os titulares recaem sobre Alexandre. Se Leão confirmar esta substituição, o setor de meio-campo será composto por Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego. No gol, Fábio Costa está confirmado, e fará, junto com Elano, a centésima apresentação com a camisa do Santos. A defesa terá Reginaldo Araújo, que, segundo Leão, foi muito obediente contra o Flamengo, na lateral-direita. André Luiz e Alex formam a dupla de zaga, enquanto Léo fica na lateral-esquerda. O ataque não tem mistério: Ricardo Oliveira e Robinho. O esperado frio em Montevidéu não se confirmou. Nesta terça-feira, por volta das 12h30, o tempo era agradável, com sol e temperatura em torno dos 25 graus. A previsão para esta quarta-feira à noite são de tempo bom e termômetros em torno dos 18 graus. Diego, o mais novo integrante da seleção brasileira, conhece a tradição do futebol uruguaio. ?A marcação é forte, às vezes violenta", disse. ?Não vai ter problema, será um jogo leal." Quanto ao time adversário, Diego é econômico nas palavras. ?O Nacional merece respeito." Os santistas chegaram ao Uruguai pouco sabendo sobre o Nacional. A não ser que é o líder do campeonato local com sete vitórias e um empate. Nesta terça-feira, Leão se preocupou em conhecer detalhes do adversário para passar a seus jogadores. ?Vamos jogar com inteligência", resumiu o treinador.