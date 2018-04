Leão quer São Paulo forte na marcação já no ataque

"Podemos ser defensivos já no campo do adversário, marcando em cima quando não tem a bola. Nós perdemos quatro volantes. Improvisar é uma coisa, manter é outra. Só não podemos improvisar no gol. Se nós olharmos o coletivo, vamos ver que a nossa defesa ficou menos vulnerável", declarou o treinador, nesta sexta, em entrevista coletiva, ao comentar o coletivo que comandou pela manhã.

Com a escalação, Jean e Cícero ganham novas funções. Eles haviam substituído os laterais Piris e Juan, respectivamente, diante do Atlético-PR. Porém, com a ausência de Wellington, Denilson e Carlinhos Paraíba, eles voltaram ao meio-campo. E, como estão acostumados a atuar neste setor do campo, os jogadores encararam com naturalidade a nova mudança promovida por Leão.

"Não muda nada para mim. Sou um terceiro homem de meio de campo, mas já fiz esta função de segundo. O importante é seguir na equipe, a confiança do treinador aumenta a cada jogo. Joguei partidas como ala e tive um bom desempenho. Estou aqui para ajudar, mas me sinto bem no meio. Agora vou ter mais esta oportunidade", declarou Cícero.

"Ele (Leão) conversou com a gente, mas nada demais. Ele já sabe que trabalhamos bem ali naquela função. Vou procurar fazer com simplicidade e com calma, que tudo vai dar certo", completou Jean, que desta forma ganha mais uma chance de titular no São Paulo para a partida deste sábado.