Leão quer São Paulo "sem afobação" "Não adianta pensar no título. Temos de nos concentrar em vencer. Só com a somatória de vitórias conseguiremos chegar ao título." É com esse espírito que o técnico Leão quer que o São Paulo entre em campo neste sábado, contra o União Barbarense, às 18h, em Santa Bárbara D´Oeste. Ele não quer nada de afobação. A ordem é ter cautela para seguir na liderança do Campeonato Paulista. "Sempre o mais difícil é aquilo que ainda não passamos. Na seqüência, temos dois clássicos pela frente - contra São Caetano e Palmeiras. Então, temos de pensar apenas na possibilidade de continuar vencendo, já que não dependemos de ninguém. A preocupação é apenas com a vitória e não com as dificuldades que enfrentaremos", avisou o treinador. Mais uma vez o São Paulo entrará em campo no esquema de três zagueiros, apesar de Leão ser um defensor confesso do 4-4-2. "Essa é uma coceira que vou carregar por toda a carreira e preciso encontrar um remédio para ela. Enquanto isso não acontecer, o time continuará com Fabão, Lugano e Rodrigo", explicou. O técnico evitou falar sobre o União Barbarense. Não quis dizer o que sabe sobre o adversário. No entanto, as jogadas pelas laterais foram as mais ensaiadas durante o treino tático desta sexta-feira de manhã. Com Cicinho ou com Júnior, a ordem é partir para cima. "Criei cinco alternativas para a jogada dar certo", contou Leão. Vélber, pelo terceiro jogo consecutivo, será o responsável por armar as jogadas de ataque. No entanto, esta talvez seja a última chance que ele terá para convencer Emerson Leão de que tem condições de seguir como titular. "Qualidade ele (Vélber) tem, mas precisa demonstrar. Espero que ele seja o homem para o meio-de-campo que tanto fala. O Danilo melhorou nos coletivos desta semana e isso já me faz pensar em colocá-lo novamente como titular a partir da semana que vem", revelou Leão. O jogo contra o União Barbarense também é uma oportunidade para Grafite acabar com a falta de gols. Em quatro partidas, ele marcou apenas uma vez, justamente na estréia. Domingo passado, foi até vaiado pela torcida. "Seria ideal acabar com essa má fase. Mas não estou ansioso, não. Estou com a cabeça tranqüila e não tenho de me abater com as críticas. Acho que está faltando apenas um pouquinho de capricho." Enquanto o técnico Emerson Leão fala em conquistar mais 12 pontos seguidos, Grafite não vê problema nenhum se o São Paulo tiver um tropeço nas próximas rodadas. "Não vi a tabela dos outros times, mas temos de fazer o possível para mantermos a liderança. Se não somarmos 12, acho que 10 estará de bom tamanho. Todos vão querer tirar pontos do São Paulo."