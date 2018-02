Leão quer seis vitórias em sete jogos para seguir no Paulistão Em situação delicada no Campeonato Paulista, Emerson Leão declarou neste sábado que o Corinthians ainda possui chances de garantir a classificação às semifinais do torneio. Para o treinador, o time do Parque São Jorge tem "condições de vencer seis dos sete jogos? que ainda faltam para disputar na primeira fase. O próximo compromisso será no domingo, diante do Bragantino, no Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista. Segundo a matemática de Leão, com 35 pontos é possível chegar entre os quatro que alcançarão as semifinais - os matemáticos apontam 36 para não depender de tropeços de outros rivais. A equipe soma 17, portanto, além de vencer seis partidas, o Corinthians ainda teria de empatar o outro confronto. ?Não podemos desistir se ainda temos 21 pontos em disputa. Quem achar que não dá, que não compareça?, comentou. ?Claro que a situação é difícil, mas temos de estar focado na vitória, se dedicando, se sacrificando e com espírito positivo, que a recompensa virá.? Amoroso endossou o discurso do comandante corintiano. ?Nunca joguei a toalha. Disse que o empate em Marília [1 a 1, na última quarta-feira] deixou nossa situação difícil, porém, se todos quiserem ganhar, isso vai acontecer?, comentou o atacante, que não revelou se será titular. ?Só vou ganhar ritmo atuando, com seqüência de jogos. Claro, quem decide é o treinador.? Além dos números, as constantes mudanças no time estão atrapalhando. Diante do Bragantino, o Corinthians utilizará a 15.ª escalação diferente na temporada. O goleiro Marcelo ganhou a vaga de Jean, que não foi para Atibaia para tratar em São Paulo de uma lesão muscular no braço esquerdo. O zagueiro Marcus Vinícius e o volante Magrão também são alterações confirmadas. Roger pode voltar e Wilson ser a surpresa. Depois de jogar em Bragança Paulista, o Corinthians fará mais seis partidas no Paulistão: Noroeste, Grêmio Barueri, Sertãozinho e América, em casa, e Santos e Santo André fora. No meio destes confrontos, o clube do Parque São Jorge ainda enfrenta o Treze-PB, pela Copa do Brasil - o primeiro confronto acontece no dia 14, em Campina Grande.