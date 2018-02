Leão quer um Palmeiras mais ousado Um Palmeiras audacioso. É assim que Emerson Leão quer ver sua equipe neste sábado, às 16 horas, no Castelão, diante do Fortaleza. A dez rodadas do fim do Brasileiro e dez pontos atrás do líder Corinthians, o treinador não aceita outra postura do seu time daqui até o final do campeonato. ?Temos de correr riscos para conseguir subir na classificação. Precisamos ser ousados. É um momento de decisão?, avisou Leão. Se para o time um resultado que não seja a vitória pode significar o fim do sonho do quinto título nacional, para alguns jogadores pode representar o fim de um período no Palestra Itália. Desde o empate de domingo no clássico contra o Corinthians, Leão não economizou críticas aos laterais do elenco. ?Quero ver do que eles são capazes?, disse o técnico. Com isso, Baiano ganha nova chance na lateral-direita. Seu último jogo como titular foi contra o Coritiba, no dia 8 de setembro. ?Quero reconquistar a confiança do Leão. Para isso, preciso voltar a jogar bem?, afirmou o jogador. ?Ele precisa mostrar nos jogos a mesma produção dos treinamentos?, pediu o treinador.