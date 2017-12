Leão rebate críticas de José Serra Emerson Leão rebateu hoje as críticas que o prefeito de São Paulo, José Serra, fez ao Palmeiras na segunda-feira. ?Como torcedor, ele (Serra) pode falar o que quiser. Mas como pessoa pública, seria mais prudente ele ter ficado quieto. Mais uma vez?, disse Leão, lembrando que Serra já havia criticado o time palmeirense em 98, comprando briga com Luiz Felipe Scolari, técnico do Verdão na época. Desta vez, o prefeito disse, entre outras coisas, que o ?Palmeiras precisa de dois laterais e dois atacantes?. Serra isentou Leão de culpa. Mas o técnico nem ligou. ?Eu não falo que a Prefeitura tem um bom comandante e um péssimo secretariado?, ironizou Leão.